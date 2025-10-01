Mundial FIFA Sub 17-Qatar: Paraguay debutará contra Uzbekistán

La selección nacional Sub 17 tendrá como rivales en la fase de Grupos del Mundial FIFA Sub 17 en Qatar a las selecciones de Uzbekistán, Panamá e Irlanda. Así quedó conformado el Grupo J, tras el sorteo realizado este miércoles.

El debut de la Albirroja será el 5 de noviembre ante Uzbekistán en la cancha 1 del Aspire Zone, a las 10:00 hora paraguaya.

El segundo compromiso de Paraguay está marcado para el 8 de noviembre contra Panamá, en la cancha 4 a las 12:15. El cierra esta fase de Grupo de la Albirrojita será frente a Irlanda, el 11 de noviembre, a las 10:30 en la cancha 5.

48 selecciones y cada año

El Mundial Sub 17 de la FIFA, en su edición número 20, se jugará con 48 selecciones y también a partir de este 2025 se disputará cada año, teniendo como sede en los próximos cinco años a Qatar.

Complejo Aspire Zone

El Aspire Zone, es un complejo deportivo de 250 hectáreas ubicado en el distrito de Baaya de Al Rayyan en Qatar, propiedad de la Fundación Aspire Zone. El complejo contiene varias instalaciones deportivas, incluyendo 9 canchas de futbol, en los que se jugaran los partidos del Mundial Sub 17.

Fue construido principalmente como preparación para los Juegos Asiáticos de 2006 y fue importante un elemento importante de la candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2022.