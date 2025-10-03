Gustavo Gómez, el capitán que devora récords en Palmeiras

Con esta última victoria, el capitán del ‘Verdão’ alcanzó la impresionante cifra de 217 triunfos vistiendo la camiseta paulista. Este número le permitió superar al legendario Cléber y ascender al tercer lugar histórico entre los defensores con más victorias en la historia del Palmeiras. Solo las glorias del pasado, Luis Pereira y Caravina, se mantienen por delante del paraguayo en esta prestigiosa lista.

Este logro del surgido del Deportivo 31 de Julio de la Liga Ignaciana de Deportes se suma a otro hito conseguido apenas semanas atrás, cuando el zaguero central integrante de la selección paraguaya de fútbol se consagró como el defensor más goleador en la historia de la Copa Libertadores, reafirmando su impacto total en el esquema táctico del equipo, trascendiendo no solo en la liga local, sino también a nivel continental.

O Capitão não para! 🫡



Gustavo Gómez deixou o multicampeão Cléber para trás e se isolou na 3ª posição entre os zagueiros com mais vitórias vestindo o manto alviverde! 👊💚 pic.twitter.com/JxtJEc7gKK — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 2, 2025

Capitán de la albirroja y referente multicampeón con el Palmeiras, la consistencia y el liderazgo de Gustavo Gómez lo convierten en un verdadero ídolo para la afición tanto de su club como de su selección. Su influencia positiva y su rendimiento constante se perfilan como elementos cruciales para las aspiraciones del club, que continúa en la pelea por los primeros puestos y busca sumar nuevos títulos a su palmarés esta temporada. El oriundo San Juan Bautista (Misiones) no solo defiende; consolida un legado.