Libertadores femenina: Libertad iguala; Olimpia cae

Por el Grupo D, Libertad pudo remontar el resultado adverso y terminó igualando 1-1 ante el Deportivo Cali de Colombia.

Angie Salazar adelantó a las cafeteras, mientras que María Luján Tamay estableció el empate definitivo. Las posiciones Libertad, Deportivo Cali, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay todos con 1 punto.

Por el Grupo C, Colo Colo dio un golpazo a Olimpia en su debut al ganarle por 2-0 con un doblete de Mary Valencia. Posiciones: São Paulo y Colo Colo 3 puntos, San Lorenzo y Olimpia, sin puntos.

El brasileño Corinthians, campeón defensor y candidato principal a su sexta corona en la Copa Libertadores femenina, debió conformarse con un empate 1-1 ante el ecuatoriano Independiente del Valle, mientras que las colombianas de Santa Fe golearon por 7-0 sobre el boliviano Always Ready.