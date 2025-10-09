Fútbol Internacional

Austria humilla a San Marino con David Alaba a la cabeza y póker de Arnautovic

La selección de Austria, liderada por el zaguero del Real Madrid David Alaba, protagonizó este jueves una jornada histórica al conseguir la victoria más amplia de su trayectoria, goleando 10-0 a San Marino. El partido, que sirvió para consolidar el liderato austríaco en su grupo de clasificación, fue un auténtico festín anotador comandado por el delantero Marko Arnautovic, autor de cuatro tantos.

Por Arnaldo Benítez
09 de octubre de 2025 - 22:30
El delantero de Austria, Marko Arnautovic, celebra con sus compañeros tras marcar el gol en el partido de fútbol de clasificación europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Austria y San Marino en Viena, Austria.
El delantero de Austria, Marko Arnautovic, celebra con sus compañeros tras marcar el gol en el partido de fútbol de clasificación europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Austria y San Marino en Viena, Austria.203929+0000 GEORG HOCHMUTH

El punta del Estrella Roja fue la gran figura de la noche, no solo por su póker de goles, sino porque sus cuatro anotaciones le permitieron alcanzar los 45 goles como internacional, erigiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos de Austria. Con esta cifra, Arnautovic supera por un tanto el registro que ostentaba el exjugador del Sevilla Toni Polster.

Lea más: Países Bajos golea a Malta y se afianza en la ruta al Mundial 2026

Por su parte, el capitán David Alaba, que busca consolidar su recuperación tras la lesión de ligamentos que lo marginó el curso pasado, jugó más de una hora a gran nivel. El zaguero tuvo cuatro ocasiones de gol y fue clave en el inicio del festival: asistió a Romano Schmid (Werder Bremen) a los siete minutos para abrir el marcador.

Un minuto después, Arnautovic hizo el segundo a pase de Marcel Sabitzer. El carrusel de goles continuó con Michael Gregoritsch, Stefan Posch (doblete), y Konrad Laimer, quienes dejaron la cuenta en 6-0 antes del descanso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la reanudación, llegó el recital definitivo de Arnautovic. Hizo el séptimo a pase de Schmid. Luego, Nikolaus Wurmbrand marcó el octavo. El delantero cerró su estupenda actuación con los dos últimos goles en los minutos 83 y 84, sellando el histórico 10-0.

Austria suma cinco victorias en igual número de duelos y lidera el Grupo H con dos puntos de ventaja sobre Bosnia. El equipo de Ralf Ragnick visitará a Rumanía el domingo. San Marino, por su parte, ha perdido los seis partidos que ha disputado.

Enlace copiado