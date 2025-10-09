Austria humilla a San Marino con David Alaba a la cabeza y póker de Arnautovic

La selección de Austria, liderada por el zaguero del Real Madrid David Alaba, protagonizó este jueves una jornada histórica al conseguir la victoria más amplia de su trayectoria, goleando 10-0 a San Marino. El partido, que sirvió para consolidar el liderato austríaco en su grupo de clasificación, fue un auténtico festín anotador comandado por el delantero Marko Arnautovic, autor de cuatro tantos.