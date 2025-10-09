Austria humilla a San Marino con David Alaba a la cabeza y póker de Arnautovic

El punta del Estrella Roja fue la gran figura de la noche, no solo por su póker de goles, sino porque sus cuatro anotaciones le permitieron alcanzar los 45 goles como internacional, erigiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos de Austria. Con esta cifra, Arnautovic supera por un tanto el registro que ostentaba el exjugador del Sevilla Toni Polster.
Por su parte, el capitán David Alaba, que busca consolidar su recuperación tras la lesión de ligamentos que lo marginó el curso pasado, jugó más de una hora a gran nivel. El zaguero tuvo cuatro ocasiones de gol y fue clave en el inicio del festival: asistió a Romano Schmid (Werder Bremen) a los siete minutos para abrir el marcador.
Un minuto después, Arnautovic hizo el segundo a pase de Marcel Sabitzer. El carrusel de goles continuó con Michael Gregoritsch, Stefan Posch (doblete), y Konrad Laimer, quienes dejaron la cuenta en 6-0 antes del descanso.
Tras la reanudación, llegó el recital definitivo de Arnautovic. Hizo el séptimo a pase de Schmid. Luego, Nikolaus Wurmbrand marcó el octavo. El delantero cerró su estupenda actuación con los dos últimos goles en los minutos 83 y 84, sellando el histórico 10-0.
Austria suma cinco victorias en igual número de duelos y lidera el Grupo H con dos puntos de ventaja sobre Bosnia. El equipo de Ralf Ragnick visitará a Rumanía el domingo. San Marino, por su parte, ha perdido los seis partidos que ha disputado.