La Albirroja Sub 16 cae ante Uruguay en el segundo amistoso

El resultado de hoy revierte la tendencia del primer enfrentamiento. La Albirroja, base de la futura Selección Sub 17, había logrado una victoria por 1-0 el pasado martes ante el mismo rival, con el gol anotado por Axel Gómez. De esta forma, el balance de la serie amistosa de fogueo culmina con una victoria para cada seleccionado. El cuerpo técnico, liderado por Mariano Uglessich, aprovechó estos duelos de alto nivel para sacar conclusiones de cara a las competencias oficiales del primer semestre de 2026.

Esta categoría es fundamental en la planificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ya que conforma el núcleo de la futura Selección Sub 17. La importancia de estos juegos amistosos también radica en la adaptación de los jóvenes al ritmo internacional.

A pesar de la derrota de hoy, la preparación no se detiene y la categoría volverá a los entrenamientos en las próximas semanas en modalidad de microciclos, esta vez con el entrenador Wilfrido Bazán a cargo. Este esquema se mantendrá mientras el seleccionador Mariano Uglessich esté al frente de la Albirroja en el Mundial Sub 17.

Cancha 4: CARDE (Ypané). Árbitro: José Barboza. Asistentes: Esteban Ferreira y Jonathan Cardozo. Cuarto árbitro: Gabriel Benítez.

Paraguay: Tiago González; Lautaro Vera, Elías Diaz (66′ Nicolas Britos), Yago Portillo y Kevin Amarilla; Axel Gómez (46′ Elian Garcete), Eduardo Salinas, Oscar Ramírez (46′ Lucas Romañach) y Tovia Ortíz; Braian Leguizamón (51′ Tobias Jara) y Jonathan Rolón (51′ Éver López). D.T.: Mariano Uglessich.

Uruguay: Mateo Díaz; Enzo Cabrera, Lautaro Muñiz, Alfonso Izuibejeres y Bruno Bueno; Felipe De León, Juan Manuel Barrios, Federico Cappeta y Matteo Correia; Samuel Bisogno y Emiliano Haller. D.T.: Ignacio González.

Goles: 19′ Samuel Bisogno y 69′ Thiago Brizuela (Uruguay). Amonestados: 13′ Jonhatan Rolón, 45′+1′ Braian Leguizamón, 86′ Elian Garcete y 90′ Tobias Jara (Paraguay) 40′ Lautaro Muñiz y 83′ Bruno Bueno (Uruguay).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol