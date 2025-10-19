Mundial Femenino Sub 17: Paraguay remonta a Zambia y sueña

Paraguay se impuso a Zambia por 2-1 en su debut en el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos, que le permite liderar con Japón el Grupo F, selección que venció a Nueva Zelanda por 3-0.

Aunque Victoria Mbali adelantó a los diez minutos al conjunto africano en la Academia de Fútbol Mohammed VI, el cuadro de Luiz Guimaraes Almeida no se desmoronó y hasta tuvo la fortuna de que remontó con dos autogoles de Mary Nyangu (m.18) y Nana Malanda (m.34).

Paraguay se enfrentará el próximo miércoles a Nueva Zelanda, que ayer sucumbió ante Japón por 3-0, partido que podría concederle la clasificación automática.

En otros partidos de la jornada de este domingo, las selecciones de España y de Japón confirmaron en su estreno en el Mundial sub-17 femenino de Marruecos que han llegado dispuestas a ser protagonistas con sendas goleadas ante Colombia (4-0) y Nueva Zelanda (3-0), mientras que Corea del Sur pinchó ante Costa de Marfil (1-1) y Francia ganó son sufrimiento a Samoa (4-2).

Canadá se perfila como el principal rival de las francesas en el grupo D tras golear por 4-1 a Nigeria gracias a una segunda mitad en la que gozó de mucho más acierto con las dianas de Melisa Kekic y a los dos de Julia Amireh.