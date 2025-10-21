Fútbol Internacional

Ind. del Valle vs. Mineiro: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Independiente del Valle de Luis Zárate y Atlético Mineiro de Junior Alonso disputan hoy la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 15:45
Los futbolistas de Atlético Mineiro celebran un gol en el partido frente al Bolívar en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio MRV, en Belo Horizonte, Brasil.
Los futbolistas de Atlético Mineiro celebran un gol en el partido frente al Bolívar en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio MRV, en Belo Horizonte, Brasil.

Duelo de paraguayos en la primera llave de semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Independiente de Valle de Luis Zárate, ex Olimpia, y el Atlético Mineiro de Junior Alonso, con pasado en Cerro Porteño, juegan hoy la ida de la serie de los cuatro mejores del certamen continental. El partido arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro:¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro:¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana

Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

La formación de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en la Copa Sudamericana

Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk y Dudu.

Entrenador: Jorge Sampaoli.