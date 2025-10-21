Ind. del Valle vs. Mineiro: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Duelo de paraguayos en la primera llave de semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Independiente de Valle de Luis Zárate, ex Olimpia, y el Atlético Mineiro de Junior Alonso, con pasado en Cerro Porteño, juegan hoy la ida de la serie de los cuatro mejores del certamen continental. El partido arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito.
Lea más: La Copa Paraguay y los cuartos de final: cruces, días y horarios
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 19:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro:¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Lea más: ¿Por qué Cerro Porteño todavía depende de sí para campeonar?
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro:¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana
Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli.
Entrenador: Javier Rabanal.
La formación de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en la Copa Sudamericana
Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk y Dudu.
Entrenador: Jorge Sampaoli.