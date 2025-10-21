Ind. del Valle vs. Mineiro: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Duelo de paraguayos en la primera llave de semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Independiente de Valle de Luis Zárate, ex Olimpia, y el Atlético Mineiro de Junior Alonso, con pasado en Cerro Porteño, juegan hoy la ida de la serie de los cuatro mejores del certamen continental. El partido arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito.

Lea más: La Copa Paraguay y los cuartos de final: cruces, días y horarios

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 21:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro:¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Lea más: ¿Por qué Cerro Porteño todavía depende de sí para campeonar?

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro:¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana

Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

La formación de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en la Copa Sudamericana

Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk y Dudu.

Entrenador: Jorge Sampaoli.