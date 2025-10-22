Fútbol Internacional

Flamengo vs. Racing hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Flamengo y Racing de Richard Sánchez disputan hoy la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 08:32
El argentino Adrián Martínez, jugador de Racing, celebra un gol en el partido frente a Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.
El argentino Adrián Martínez, jugador de Racing, celebra un gol en el partido frente a Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina.

Flamengo y Racing de Richard Sánchez disputan hoy la primera llave de semifinales de la Copa Libertadores 2025. El Mengão y la Academia juegan la ida en el Maracaná de Río de Janeiro: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del venezolano de Jesús Valenzuela y el VAR del ecuatoriano Carlos Orbe. Por su lado, Liga de Quito y Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa chocan el jueves a las 21:30 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Flamengo vs. Racing: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

El brasileño Bruno Henrique, futbolista de Flamengo, celebra la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 luego de vencer por penales a Estudiantes de La Plata en el estadio Uno, en La Plata, Argentina.
El brasileño Bruno Henrique, futbolista de Flamengo, celebra la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 luego de vencer por penales a Estudiantes de La Plata en el estadio Uno, en La Plata, Argentina.

Flamengo vs. Racing: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Flamengo vs. Racing: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

La formación de Flamengo vs. Racing en la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

Entrenador: Filipe Luís.

La formación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Entrenador: Gustavo Costas.