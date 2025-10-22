Flamengo vs. Racing hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Flamengo y Racing de Richard Sánchez disputan hoy la primera llave de semifinales de la Copa Libertadores 2025. El Mengão y la Academia juegan la ida en el Maracaná de Río de Janeiro: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del venezolano de Jesús Valenzuela y el VAR del ecuatoriano Carlos Orbe. Por su lado, Liga de Quito y Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa chocan el jueves a las 21:30 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Flamengo vs. Racing: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Flamengo vs. Racing: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Flamengo vs. Racing: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Flamengo vs. Racing en la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

Entrenador: Filipe Luís.

La formación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Entrenador: Gustavo Costas.