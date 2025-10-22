Flamengo vs. Racing hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Flamengo y Racing de Richard Sánchez disputan hoy la primera llave de semifinales de la Copa Libertadores 2025. El Mengão y la Academia juegan la ida en el Maracaná de Río de Janeiro: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del venezolano de Jesús Valenzuela y el VAR del ecuatoriano Carlos Orbe. Por su lado, Liga de Quito y Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa chocan el jueves a las 21:30 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Flamengo vs. Racing: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 19:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Flamengo vs. Racing: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Flamengo vs. Racing: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
La formación de Flamengo vs. Racing en la Copa Libertadores
Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.
Entrenador: Filipe Luís.
La formación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.
Entrenador: Gustavo Costas.