La Policía resuelve el robo de cinco relojes a Casillas y detiene a su empleada del hogar

La Policía Nacional ha informado este viernes del esclarecimiento de este robo, mientras que fuentes policiales han indicado a EFE que se trataba de los relojes robados a Iker Casillas en el interior de su vivienda.

La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.

La investigación está abierta y los agentes continúan sus pesquisas para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.