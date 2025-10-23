Paraguayo acusado de robar casi 300.000 euros a paciente con ELA en España

La policía de España busca a un hombre de Paraguay identificado como Diego, quien fue cuidador de un paciente con ELA y fue acusado de robarle sus cuentas y códigos bancarios para hacerse con más de 290.000 euros.

El paciente era de Chamberí, uno de los 21 distritos de Madrid, España. La Policía Nacional emitió una orden de búsqueda y captura para el presunto estafador.

Según Telemadrid, la cifra sustraída llega a los 290.000 euros, los investigadores descubrieron que este hombre se había apropiado de las claves bancarias de la víctima y había ido transfiriendo poco a poco el dinero a su propia cuenta, con envíos progresivos para no hacer saltar las alarmas.

Somos Madrid confirmó que existe una denuncia por estos hechos y la investigación policial sigue abierta.

Buscan a paraguayo por estafa

Además, la información también apunta a que el presunto estafador trató de vaciar el plan de pensiones de la persona de la que estaba a cargo.

Hace un año, los familiares de la víctima se percataron de un traspaso de fondos hasta Paraguay, país de origen del cuidador.

La policía sospecha que este, tras huir en un primer momento a Portugal, puede estar de nuevo en Madrid cuidando a otra persona dependiente.