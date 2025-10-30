Diego González, cerca de ser comprado por Atlas FC

El medio mexicano Mediotiempo dio a conocer recientemente que el Necaxa habría presentado una oferta que oscila entre los 9 y 10 millones de dólares para hacerse con los servicios del paraguayo. No obstante, el jugador manifestó su deseo de permanecer en Guadalajara, enfocado en consolidar su carrera en Atlas con el objetivo central de cumplir el sueño de participar en una Copa del Mundo con la Selección de Paraguay, posiblemente en el 2026.

En comunicación con el medio mencionado, el representante del futbolista, Lucas Domenech, confirmó que la operación se encuentra prácticamente finalizada y solo restan detalles: “La verdad que está avanzada para que Atlas haga uso de la opción que tiene con la Lazio. Yo creo que está en un 99 por ciento cerrado por lo que rindió Diego y porque es una oportunidad también de mercado".

El agente recordó que, cuando el jugador llegó al Atlas para el Clausura 2025 bajo un préstamo por un año con opción a compra, no contaba con la continuidad ni el valor de mercado que ostenta actualmente. Ahora, tras su destacado desempeño, el club mexicano acelera la adquisición definitiva.

El buen rendimiento del delantero, recientemente convocado por Gustavo Alfaro para formar parte de la gira asiática de la Selección Paraguaya, lo puso en la mira de varios clubes de la Liga MX y de otras latitudes. Al mencionado interés del "equipo de Don Ramón", también se mencionó el acercamiento del Red Bull Bragantino de Brasil a su entorno, con la intención de contar con el concurso del jugador.

La operación entre Atlas y la Lazio asciende a un pago total de un millón de euros. El acuerdo contempla que la cifra se liquidará en dos cuotas: el primer pago se realizará en junio de 2026 y el segundo, en diciembre del mismo año. Esta transacción ofrece tranquilidad al Atlas y estabilidad deportiva al ofensivo oriundo de Alto Paraná, asegurando su permanencia en el competitivo fútbol mexicano.

Con este nuevo escenario, Diego González se centra en potenciar sus posibilidades de ser convocado por la selección paraguaya de cara a la Copa del Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026. Su continuidad en los “Zorros” representa una apuesta deportiva, gracias al rendimiento y la proyección que el jugador demostró con la camiseta rojinegra, ratificada con su gran rendimiento con la camiseta albirroja en la gira asiática, en la que dejó grandes impresiones.