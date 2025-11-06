La “joya” de Villarreal, seleccionado de España, que puede jugar por Paraguay

Según informes “Gabi” Duarte se desempeña como extremo con gran capacidad goleadora y notable habilidad en el uno contra uno. Su calidad quedó demostrada al consagrarse campeón de la Liga Futures con el Villarreal, siendo el “10” del submarino amarillo, y anotándose como el máximo goleador del torneo con seis tantos.

Aunque el joven jugador nació en España, es hijo de paraguayos, lo que le da la posibilidad de elegir a qué selección representar. De hecho, España ya lo tiene en cuenta y lo convocó para su combinado Sub 16 para una gira de amistosos que incluye encuentros contra Catar, Estados Unidos y Suecia. Su nombre ya figura oficialmente en la lista de la Federación Española.

El diario Sport de España no escatima en elogios al destacar su técnica: “Extremo de profesión, Gabi Duarte cuenta con una técnica depurada que asusta para su edad. El delantero conduce desde cualquiera de las dos bandas con su zurda privilegiada, que permite al jugador poder hacer diabluras contra los defensas rivales”.

La Asociación Paraguaya de Fútbol, por su parte también tiene en su radar al joven futbolista. El coordinador de las selecciones juveniles, Elvio Paolorosso, aseguró a ABC que están siguiendo sus pasos. “Sí lo estamos siguiendo, no tomamos contacto todavía”, fue la declaró, confirmando así que el joven futbolista está siendo monitoreado por la Albirroja.

Anteriormente, la figura de Guillermo Bastian Stegen (14 años) también generó gran repercusión. El joven paraguayo, que se forma en el Racing de Santander, acaparó la atención al anotar ocho tantos en un solo encuentro. Su proeza captó de inmediato el interés en el ámbito futbolístico internacional, levantando la ilusión de los aficionados paraguayos, quienes desean que el joven sea asegurado por la Albirroja.