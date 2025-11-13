Haaland y Sorloth acercan a Noruega al Mundial

Noruega conseguirá el pase directo si Italia no logra vencer a Moldavia en esta séptima jornada de clasificación. Si la ‘azzurra’ gana, la definición se pospondrá hasta el domingo, cuando ambas selecciones se enfrenten en un choque directo. Italia necesita conseguir dos goleadas abultadas, ante Moldavia y Noruega, para poder equilibrar la enorme diferencia de goles. Actualmente, Noruega tiene un pleno de siete triunfos, una diferencia favorable de +29, mientras Italia tiene +10.

La resistencia de Estonia, que ha perdido seis de sus ocho partidos, solo se rompió tras el descanso. Sorloth abrió el marcador en el minuto 50 de cabeza y repitió dos minutos después (min. 52). Haaland marcó el tercero en el 56 y cerró la cuenta en el 62, ambos tras asistencias. Estonia logró maquillar su derrota con un gol tardío de Robi Saarma.

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, rompe nuevos registros con cada partido. Acumula ya 30 goles en todas las competiciones de la temporada con su club y su selección. Con Noruega, Haaland ha alcanzado la impresionante cifra de 53 goles en 47 encuentros disputados. Sus números consolidan su figura como pieza clave en el éxito y la inminente clasificación del equipo.

Fuente: EFE

