Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2025 - 22:49

José Canale lidera el triunfo de Lanús antes de la final de la Sudamericana

El zaguero paraguayo, José Canale recibe las felicitaciones de sus compañeros tras inaugurar el marcador a favor de Lanús, en la Liga Profesional Argentina.
Lanús consiguió una sólida victoria por 3-1 sobre Atlético Tucumán este viernes por la noche, en el duelo por la decimosexta ronda del Torneo Clausura del fútbol argentino. La figura del encuentro fue el zaguero paraguayo José Canale, autor del primer tanto, en el último examen del Granate antes de disputar la final de la Copa Sudamericana. En el lado rival, Atlético Tucumán contó con el compatriota Cléver Ferreira Ñamandú en el banco de suplentes.

Por ABC Color

El "Granate", que ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final, se impuso con un cabezazo del paraguayo José Canale al minuto 19, confirmando su gran momento. Los goles fueron ampliados en el segundo tiempo por Eduardo Salvio (71’) y Marcelino Moreno (76’). Ramiro Ruiz Rodríguez (31’) anotó el descuento para el Decano tucumano, que con esta derrota quedó sin chances de acceder a los playoffs.

Lanús dispuso a todos sus titulares en la última prueba previa a la definición del sábado 22 en Asunción, donde buscará su segunda Copa Sudamericana ante el brasileño Atlético Mineiro. El triunfo le sirvió al equipo de Mauricio Pellegrino para quedar bien ubicado en la tabla anual, asegurando virtualmente un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año si no consiguen el título continental. No obstante, un festejo en Asunción les daría el boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

Resultados de la decimosexta fecha

Viernes: Lanús 3-Atlético Tucumán 1

Sábado: Aldosivi-San Martín San Juan, Godoy Cruz-Riestra, San Lorenzo-Sarmiento e Independiente-Rosario Central.

Domingo: Vélez-River Plate, Instituto-Talleres, Boca Juniors-Tigre, Estudiantes-Argentinos Juniors, Newell’s-Racing y Central Córdoba-Banfield.

Lunes: Belgrano-Unión, Barracas Central-Unión, Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia y Platense-Gimnasia y Esgrima.

Fuente: AFP