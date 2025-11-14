José Canale lidera el triunfo de Lanús antes de la final de la Sudamericana

Lanús consiguió una sólida victoria por 3-1 sobre Atlético Tucumán este viernes por la noche, en el duelo por la decimosexta ronda del Torneo Clausura del fútbol argentino. La figura del encuentro fue el zaguero paraguayo José Canale, autor del primer tanto, en el último examen del Granate antes de disputar la final de la Copa Sudamericana. En el lado rival, Atlético Tucumán contó con el compatriota Cléver Ferreira Ñamandú en el banco de suplentes.