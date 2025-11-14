José Canale lidera el triunfo de Lanús antes de la final de la Sudamericana

El "Granate", que ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final, se impuso con un cabezazo del paraguayo José Canale al minuto 19, confirmando su gran momento. Los goles fueron ampliados en el segundo tiempo por Eduardo Salvio (71’) y Marcelino Moreno (76’). Ramiro Ruiz Rodríguez (31’) anotó el descuento para el Decano tucumano, que con esta derrota quedó sin chances de acceder a los playoffs.
Lea más: Piero Maza, el elegido para arbitrar la Final de la Copa Sudamericana
Lanús dispuso a todos sus titulares en la última prueba previa a la definición del sábado 22 en Asunción, donde buscará su segunda Copa Sudamericana ante el brasileño Atlético Mineiro. El triunfo le sirvió al equipo de Mauricio Pellegrino para quedar bien ubicado en la tabla anual, asegurando virtualmente un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año si no consiguen el título continental. No obstante, un festejo en Asunción les daría el boleto directo a la Copa Libertadores 2026.
Resultados de la decimosexta fecha
Viernes: Lanús 3-Atlético Tucumán 1
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sábado: Aldosivi-San Martín San Juan, Godoy Cruz-Riestra, San Lorenzo-Sarmiento e Independiente-Rosario Central.
Domingo: Vélez-River Plate, Instituto-Talleres, Boca Juniors-Tigre, Estudiantes-Argentinos Juniors, Newell’s-Racing y Central Córdoba-Banfield.
Lunes: Belgrano-Unión, Barracas Central-Unión, Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia y Platense-Gimnasia y Esgrima.
Fuente: AFP