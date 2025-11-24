Fútbol Internacional
24 de noviembre de 2025 - 15:37

Vídeo: El gol de José Florentín en la agónica clasificación

El paraguayo José Florentín, futbolista de Central Córdoba, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por los octavos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Argentina.
El paraguayo José Florentín, futbolista de Central Córdoba, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por los octavos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Argentina.@cacc_sde

José Florentín anotó el gol de la victoria y clasificación de Central Córdoba a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina.

Por ABC Color

Central Córdoba avanzó a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 con un gol paraguayo. José Florentín, refuerzo de Olimpia para la temporada 2026, convirtió a los 91 minutos el agónico tanto de la victoria 2-1 sobre San Lorenzo de Almagro en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El mediocampista de 29 años marcó por segunda vez en el certamen y por sexta ocasión en el año, sumando las anotaciones en el torneo Apertura (3) y Copa Libertadores (1).

Lea más: Vídeo: El gol de Damián Bobadilla en el triunfo de São Paulo

El gol de José Florentín en Central Córdoba