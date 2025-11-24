Vídeo: El gol de José Florentín en la agónica clasificación

Central Córdoba avanzó a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 con un gol paraguayo. José Florentín, refuerzo de Olimpia para la temporada 2026, convirtió a los 91 minutos el agónico tanto de la victoria 2-1 sobre San Lorenzo de Almagro en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El mediocampista de 29 años marcó por segunda vez en el certamen y por sexta ocasión en el año, sumando las anotaciones en el torneo Apertura (3) y Copa Libertadores (1).

Lea más: Vídeo: El gol de Damián Bobadilla en el triunfo de São Paulo

El gol de José Florentín en Central Córdoba