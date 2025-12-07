Fórmula 1: Norris es el nuevo campeón

Max Verstappen necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.

“Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar por esta larga temporada. Lo he disfrutado”, declaró Norris antes de subir al podio.

“Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo”, añadió.

Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, ha acabado el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).

Tras la carrera, el neerlandés se mostró “orgulloso” de su equipo y aseguró no estar decepcionado por el desenlace del Mundial. “Nunca nos rendimos”, destacó.

Piastri finaliza el campeonato en tercera posición, con 410 puntos. La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Verstappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.

Solo George Russell (Mercedes), que partía cuarto y se vio superado por Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin). Antes de acabar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón, pero sin colchón de seguridad, ya que de acabar fuera del podio y con Verstappen ganando la carrera, el título era para el neerlandés.

Salvo accidente, la suerte del Mundial estaba echada y la carrera acabó con la victoria de Verstappen y el campeonato para Norris. Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Stroll y Bearman completaron el Top 10, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto y el español Carlos Sainz acabaron 12º y 13º respectivamente, y el argentino Franco Colapinto, 20º y último.