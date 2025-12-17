Fútbol Internacional
17 de diciembre de 2025 - 13:01

Vídeo: La expulsión con roja directa de Guillermo Paiva en...

El árbitro Andrés Rojas expulsa con roja directa al paraguayo Guillermo Paiva, futbolista de Junior de Barranquilla, en el partido de vuelta de la final ante Deportes Tolima por el torneo Finalización 2025 de Colombia.
Junior de Barranquilla conquistó el torneo Finalización 2025 jugando con 10 gran parte de la vuelta de la final contra Deportes Tolima. En el primer tiempo, el paraguayo Guillermo Paiva fue expulsado con roja directa.

Por ABC Color

Junior derrotó 1-0 a Deportes Tolima jugando con uno menos desde los 41 minutos del primer tiempo. Guillermo Paiva fue expulsado por el árbitro Andrés Rojas con roja directa después de un cabezazo al defensor Marlon Torres durante un forcejeo en plena disputa por el balón. A pesar de la inferioridad numérica, el Tiburón no sufrió por el resto del partido y conquistó el torneo Finalización de Colombia, clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Guillermo Paiva fue expulsado por una agresión