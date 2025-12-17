Vídeo: La expulsión con roja directa de Guillermo Paiva en...

Junior derrotó 1-0 a Deportes Tolima jugando con uno menos desde los 41 minutos del primer tiempo. Guillermo Paiva fue expulsado por el árbitro Andrés Rojas con roja directa después de un cabezazo al defensor Marlon Torres durante un forcejeo en plena disputa por el balón. A pesar de la inferioridad numérica, el Tiburón no sufrió por el resto del partido y conquistó el torneo Finalización de Colombia, clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
