Claudia Martínez, entre las mejores jugadoras de América

Con un total de 19 adhesiones, la joya de Paraguay compartió la terna de élite con leyendas brasileñas de la talla de Marta y Gabi Zanotti. La experimentada Marta sumó 27 votos, mientras que “Claudinha” demostró ser la principal amenaza para el dominio de las futbolistas internacionales. Su irrupción a tan corta edad ratifica el excelente momento que atraviesa el fútbol femenino a nivel local e internacional

El prestigio de la actual futbolista de Olimpia ya se había manifestado previamente durante la gala del Balón de Oro de France Football con su nominación al Trofeo Kopa. Dicha distinción, otorgada por primera vez en 2025 a la española Vicky López, premia a la mejor futbolista del mundo menor de 21 años. A nivel colectivo, Claudia coronó su gran año liderando a la selección paraguaya sub 17 hacia el título en el Sudamericano de Colombia.

Por otro lado, la experimentada volante Gabi Zanotti logró revalidar su liderazgo continental al ser elegida como la mejor jugadora por segundo año consecutivo. La referente del Corinthians alcanzó 71 votos tras una campaña brillante donde conquistó el torneo Brasileirão y la Copa Libertadores femenina. A sus 40 años, la capitana del “Timão” registró la cifra de 19 anotaciones en 44 encuentros disputados durante toda la temporada.

La elección contó con la participación de 211 periodistas especializados de toda la región, quienes validaron el crecimiento exponencial del talento joven en Sudamérica. A pesar de la vigencia de figuras como Zanotti y Marta, el ascenso de Martínez marca un precedente fundamental para la disciplina en Paraguay. Su proyección internacional la perfila como la máxima promesa para mantenerse en el escenario futbolístico femenino en los próximos años.

De esta manera quedaron las votaciones

Fuente: Diario El País de Uruguay