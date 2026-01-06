Corinthians salda su millonaria deuda con el paraguayo Matías Rojas

De acuerdo con la información revelada por el periodista Pedro Ramiro, de ESPN Brasil, el “Timão” desembolsó una cifra cercana a los 41.200.000 reales (más de 7.600.000 dólares) para cubrir la totalidad del reclamo. Este monto abarca conceptos de rescisión contractual y derechos de imagen que el mediocampista de la selección paraguaya había exigido tras demandar al club por incumplimiento de contrato.

Para afrontar este compromiso financiero de gran magnitud, la dirigencia del Corinthians utilizó una parte sustancial de los premios obtenidos tras coronarse campeón de la Copa de Brasil. El uso de estos fondos fue clave para saldar la deuda en los plazos previstos y evitar que el club sufriera un nuevo “transfer ban”, lo que le hubiese impedido inscribir refuerzos en la actual ventana de transferencias.

🚨 Exclusivo: Corinthians paga segunda parcela e QUITA dívida com Matias Rojas.



Ao todo, o clube paulista pagou cerca de R$ 41,2 milhões ao paraguaio para evitar um novo transferban.



Agora, a gestão de Osmar Stábile corre para quitar a pendência com o Santos Laguna, do México,… pic.twitter.com/I3C4CK3tzw — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) January 6, 2026

El caso de Matías Rojas se había convertido en el obstáculo legal más importante para el Corinthians a nivel internacional. La demanda del paraguayo no solo representaba un riesgo económico, sino que ya había derivado en sanciones que limitaban el armado del plantel. Al completarse el pago total de los más de 7.5 millones de dólares, la entidad se quita un peso institucional y recupera la libertad para operar en el mercado de fichajes.