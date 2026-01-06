Mirassol encamina el fichaje del paraguayo Antonio Galeano

El extremo paraguayo, fue formado en las divisiones inferiores de Rubio Ñu, cuenta con un buen currículum para su corta edad. Su trayectoria incluye una etapa en las selecciones juveniles de Paraguay, donde representó a su país en las categorías Sub-17, Sub-18 y Sub-20. Su gran salto se produjo en 2019 cuando desembarcó en el São Paulo, club donde logró consolidarse profesionalmente disputando 29 encuentros y anotando un gol entre 2020 y 2021.

Tras su periplo inicial en Brasil, el atacante regresó a su tierra natal para vestir la camiseta de Cerro Porteño. Con el Ciclón de Barrio Obrero, Galeano sumó rodaje, participando en 47 compromisos oficiales y marcando seis goles. Posteriormente, su carrera lo llevó al fútbol uruguayo para defender los colores de Nacional, donde registró sus mejores números estadísticos hasta ese momento: ocho tantos y diez asistencias en 56 partidos jugados con el Bolso.

La llegada de Galeano a Mirassol se produce tras una campaña sumamente productiva en el Ceará durante el año 2025. Pese a la pérdida de categoría, en el conjunto del nordeste brasileño, el delantero alcanzó una madurez futbolística notable, disputando 57 encuentros en los que celebró 12 goles y repartió cuatro asistencias. Esta regularidad y su capacidad para desequilibrar en el frente de ataque fueron los factores determinantes para que el León lo llevara nuevamente a competir en el Brasileirão Série A.

Fuente: Globo Esporte

