Barracas presentó oficialmente al paraguayo Juan Espínola

Barracas Central oficializó la contratación de Juan Espínola: procedente de Newell’s Old Boys, el futbolista paraguayo firmó en calidad de préstamo. “El Club Atlético Barracas Central y Juan Espínola alcanzaron un acuerdo para que el arquero se convierta en nuevo jugador de la institución, llegando a préstamo desde Newell´s Old Boys”, anunció el club en un comunicado.

“Juan Espínola, arquero de 31 años, es nuevo refuerzo de Barracas Central. El futbolista paraguayo llega a préstamo desde Newell’s Old Boys. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Nacional, Godoy Cruz, Olimpia y Belgrano, además de contar con experiencia en la Selección de Paraguay.¡Éxitos en esta nueva etapa con nuestra camiseta!”, fue la presentación en las redes sociales.

Juan Espínola, cuarto club en Argentina

Juan Espínola continúa en Argentina, donde visitó además de la camiseta de Newell’s Old Boys, las de Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano de Córdoba. En la segunda parte de 2025, el arquero de 31 años disputó 14 partidos con la Lepra rosarina: 12 en el torneo Clausura y 2 de la Copa Argentina. Añadiendo el primer semestre, 1 con Olimpia y 11 con el Pirata cordobés.