Asesinan a Santiago Gallón, implicado en el crimen de Andrés Escobar

“Santiago Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar que venía de jugar un mundial de fútbol. El hecho acabó con la imagen internacional del país. Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

El estigma de 1994 y la tragedia del “Caballero”

La tragedia que marcó a Gallón se remonta al Mundial de Estados Unidos 1994. Tras el infortunado autogol de Escobar ante el conjunto anfitrión, que derivó en la eliminación prematura de Colombia, el defensor desoyó las advertencias de sus compañeros, quienes le sugerían postergar su regreso a Medellín hasta que la tensión social disminuyera.

Fiel a su integridad, el apodado “Caballero del Fútbol” decidió dar la cara en su ciudad natal. Sin embargo, el 2 de julio de 1994, al salir de un recinto nocturno, fue increpado por aficionados debido a su error deportivo. En el estacionamiento del lugar, los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao se sumaron a los reproches. Pese a que Escobar solicitó respeto y tranquilidad, la situación escaló fatalmente cuando el chofer y escolta de los Gallón, Humberto Muñoz Castro, descendió del vehículo y descargó seis disparos contra el futbolista, quien en ese momento ultimaba detalles para unirse al AC Milan.

Un historial de impunidad y narcotráfico

Aunque Gallón fue capturado en 1995 por su rol en el crimen de Escobar, su trayectoria delictiva no se detuvo ahí. En 2009 enfrentó a la justicia por financiar estructuras paramilitares en Antioquia, recibiendo una condena de poco más de tres años.

Más recientemente, en 2018, fue detenido en Cúcuta bajo cargos de tráfico de estupefacientes hacia el continente europeo. No obstante, el 31 de diciembre de ese mismo año, un juez de Medellín le otorgó la libertad, permitiéndole establecer su residencia en México, país donde finalmente encontró la muerte tras décadas de eludir un castigo proporcional a sus crímenes