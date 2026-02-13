El Estadio Azteca y el reto de la altitud de 2.240 metros para el Mundial 2026

Además del debut, el recinto recibirá los duelos entre Uzbekistán contra Colombia y el enfrentamiento del Tri ante un ganador del repechaje europeo. El calendario se completa con dos partidos de la segunda fase en el césped donde Pelé y Maradona se consagraron leyendas.

El impacto fisiológico no es “dramático”, pero sí “real”

Para Daniel Ipata, preparador físico uruguayo con experiencia mundialista en 2002, la altitud de Ciudad de México exige respeto técnico. En entrevista para la AFP, el especialista explicó los efectos directos en el atleta: “Hay una disminución de entre 20% y 25% de la presión parcial de oxígeno, lo que redunda en menor oxigenación en sangre y menor rendimiento aeróbico. Y a mayor fatiga, menor capacidad de tomar decisiones”.

Ipata sugiere un periodo de adaptación de 10 a 14 días para ajustar los entrenamientos y la hidratación. Asimismo, advierte sobre el comportamiento del esférico: “Hay que buscar mejores adaptaciones técnicas en el control, en la conducción, en el pase, en los remates, en los lanzamientos”.

Viejos temores y hazañas históricas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Históricamente, la altitud de la capital mexicana ha generado dudas. Antes de los Juegos Olímpicos de 1968, se temía por la vida de los atletas; sin embargo, se rompieron récords memorables, como los de Jim Hines y Bob Beamon. En el Mundial de 1970, Brasil se adaptó concentrándose un mes antes, logrando el título. En 1986, pese a la contaminación y las secuelas del terremoto de 1985, el Azteca fue testigo del “Gol del Siglo” de Maradona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las posturas de los protagonistas

* México: El factor localía El director deportivo del Tri, Duilio Davino, confía en que las condiciones geográficas jueguen a su favor: “Tenemos que jugar con la altitud de nuestro estadio, con el apoyo de la gente y el clima. Puede ser algo a nuestro favor”.

* Colombia: Experiencia frente a la logística Pese a que Bogotá es más elevada, la selección colombiana tiene su base en Barranquilla. El técnico Néstor Lorenzo reconoció la complejidad de rotar sedes: “Nos toca jugar en tres alturas diferentes (...) tenemos la experiencia de haberlo hecho en otras ocasiones, lo vamos a manejar con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, la hidratación, la preparación, la parte de oxigenación con aparatos”.

* Sudáfrica: Estrategia en las alturas El técnico Hugo Broos ya conoce el Azteca (jugó allí con Bélgica en el 86). Para aclimatarse, los “Bafana Bafana” se instalarán en Pachuca (2.400 msnm). Broos admitió que la altitud “es algo que debes considerar”, añadiendo que “no tenemos nada que perder, nadie le va a pedir a Sudáfrica que gane ante México” en su propia casa.

* Uzbekistán: El sueño del debutante Tras lograr su histórica primera clasificación en noviembre de 2025, el equipo ahora dirigido por Fabio Cannavaro llega sin presiones. Ravshan Irmatov, vicepresidente de la federación uzbeka, señaló: “La población completa de Uzbekistán ha esperado este gran día por 33 largos años”.

Fuente: AFP