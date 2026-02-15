Ancelotti vive el Carnaval de Salvador entre pedidos por Neymar

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, disfrutó en primera línea del vibrante Carnaval de Salvador. El técnico italiano, quien se encuentra al frente de la Canarinha desde mayo de 2025, viajó hasta la capital del estado de Bahía para sumergirse en uno de los carnavales más tradicionales y enérgicos del país. Según imágenes divulgadas por el grupo Globo, el exentrenador del Real Madrid se dejó ver en el camarote de una marca de cerveza patrocinadora, vistiendo una camiseta con los colores de la bandera brasileña para sentir de cerca la atmósfera de la fiesta que inició oficialmente el viernes.

El clamor popular y la respuesta de “Carletto”

Durante la primera noche de celebraciones, el ambiente festivo se mezcló con la pasión futbolística. Varios artistas aprovecharon su presentación para dedicarle palabras de aliento al estratega de cara a la próxima Copa del Mundo. Uno de ellos fue el cantante Léo Santana, quien desde su escenario expresó: “Para nosotros es un honor tenerte en nuestro carnaval. Tenerte aportando toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña. Muchas gracias por estar aquí”, según declaraciones recogidas por el portal Ge.

Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrió cuando el compositor brasileño le lanzó una petición que refleja el deseo de gran parte de la hinchada: la inclusión de Neymar en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. “Pon a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios”, demandó Santana. Ante el pedido, Ancelotti mantuvo su habitual temple y, con una sonrisa, respondió simplemente: “Gracias por el consejo”.

El desafío de la convocatoria

Pese al entusiasmo popular, la situación del astro del Santos es compleja. Desde que asumió el cargo, Ancelotti no ha convocado a Neymar, quien ha lidiado con numerosas lesiones y una falta de continuidad evidente tras su retorno al fútbol brasileño. El técnico italiano ha sido enfático en su postura de cara a la cita máxima: ya ha anticipado que solo llevará a la Copa del Mundo a aquellos jugadores que estén “al 100 %” desde el punto de vista físico.

Brasil, que buscará su sexto título mundial en un contexto donde no parte como el principal favorito, iniciará su andadura en el Grupo C. El debut será ante Marruecos, seguido por el duelo ante Haití, para cerrar la fase de grupos enfrentando a Escocia. La incógnita sobre si el “consejo” del Carnaval será tomado en cuenta por Ancelotti permanece abierta mientras se acerca el final de la temporada.

Fuente: EFE