Javier Domínguez y una brillante actuación en su primera titularidad con Tucumán

Tras haber sumado minutos saliendo desde el banco en compromisos anteriores, el entrenador Hugo Colace decidió que era el momento de soltarle las riendas al volante de 25 años. La respuesta de Domínguez fue inmediata y contundente, convirtiéndose en el pulmón y el cerebro del equipo. Su despliegue no fue solo actitudinal, sino también estadístico: lideró el juego ofensivo con 17 pases en campo rival y ratificó su compromiso defensivo con 6 recuperaciones, consolidándose como el segundo máximo recuperador del encuentro.

Más allá de su brillo individual, la influencia del natural de Tomás Romero Pereira en los resultados colectivos empieza a generar comentarios entre los analistas. En un arranque de torneo irregular para el conjunto tucumano —que cosecha una victoria, dos empates y dos caídas—, surge un dato estadístico revelador: el paraguayo participó en todos los encuentros donde el equipo sumó puntos, mientras que estuvo ausente en las dos únicas derrotas sufridas hasta la fecha.

Al finalizar el encuentro, Domínguez mantuvo los pies sobre la tierra y priorizó el éxito colectivo sobre su distinción individual: “Creo que era importantísimo ganar, necesitábamos demasiado. Si salí figura o no, creo que pasa desapercibido, porque lo importante era ganar, así que contento por lo grupal”, manifestó el volante en charla con medios tucumanos.

El mediocampista desembarcó en el norte argentino mediante un préstamo por una temporada, luego de haber formado parte del plantel franjeado durante todo el 2025. Su proceso de adaptación parece ser óptimo, no solo en lo deportivo sino también en lo personal. “Es una ciudad muy linda, muy tranquila, me gusta mucho esta ciudad y como yo soy muy tranquilo, me llevo bien con todos acá”, confesó respecto a su vida en San Miguel de Tucumán.

Esta primera titularidad, coronada con una victoria de tal magnitud, marca un punto de inflexión en su carrera internacional y lo posiciona como una pieza clave para los próximos desafíos del “Decano” argentino. Al respecto, el canterano de Luqueño concluyó con optimismo: “Fue mi primer partido como titular, ojalá que de aquí para adelante sean muchos mejores partidos míos y ojalá que pase así”.