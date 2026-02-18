El Atlético se deshace en Brujas y deja la eliminatoria en el aire

Bajo una fina lluvia en territorio belga, el Atlético golpeó primero sacando petróleo de su llegada inicial. Tras una prolongada revisión del VAR, el colegiado señaló penalti por mano de Seys. Julián Álvarez, con la confianza que le dan sus 13 goles esta temporada, no falló desde los once metros con un disparo incontestable que dejó a Mignolet convertido en un espectador de lujo.

El Brujas no se amilanó y encerró a los de Simeone en su área. Onyedika y Tresoldi exigieron lo mejor de un Jan Oblak que tuvo que emplearse a fondo. Ante el asedio liderado por Diakhon en la banda izquierda, solo los destellos de Giuliano ofrecían algo de oxígeno al conjunto colchonero. Cuando la primera parte agonizaba, el Atlético asestó lo que parecía el golpe definitivo: Griezmann peinó un córner y Lookman, atento en el área pequeña, anotó su primer gol en Champions como rojiblanco para poner el 0-2 al filo del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el escenario cambió por completo. El Brujas saltó al campo con una energía renovada frente a un Atleti excesivamente contemplativo. A los siete minutos de la reanudación, Onyedika recortó distancias con un remate accidentado tras un centro que Tresoldi había peleado previamente. La secuencia se repitió poco después: cambio de orientación hacia Diakhon, centro al corazón del área y remate a placer de Tresoldi para restablecer la igualdad.

El partido se convirtió entonces en un intercambio de golpes. Alexander Sørloth tuvo en sus botas el tercero tras un centro de Baena, pero su remate se estrelló violentamente contra la escuadra. El Brujas respondió con contras peligrosas de Diakhon y Stankovic que Oblak logró contener con dificultades.

La fortuna pareció aliarse con el Atlético cuando Marcos Llorente desbordó por la derecha y puso un centro raso que el defensor Ordóñez, en su intento por despejar, introdujo en su propia portería. Sin embargo, los errores defensivos volvieron a castigar a los visitantes.

En el último suspiro del tiempo reglamentario, el Brujas castigó el “talón de Aquiles” atlético: el espacio a la espalda de la defensa. Tzolis, al límite del fuera de juego, aprovechó un desajuste posicional para batir a Oblak y sellar el 3-3 definitivo. Con este resultado, la eliminatoria queda totalmente abierta y se decidirá en un todo o nada en el Estadio Metropolitano.

Ficha técnica

3 - Club Brujas: Mignolet; Sabbe (Siquet, minuto 81), Ordóñez, Mechele, Seys (Meijer, minuto 86); Stankovic (Lemarechal, minuto 86), Onyedika, Vanaken; Tzolis, Diakhon (Campbell, minuto 81), Tresoldi (Vermant, minuto 76).

3 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Le Normand, minuto 90+1), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke (Cardoso, minuto 90+1), Lookman (Baena, minuto 62); Griezmann (Sorloth, minuto 64) y Julián Alvarez.

Goles: 0-1, minuto 7: Julián Álvarez. 0-2, minuto 45+3: Lookman. 1-2, minuto 52: Onyedika. 2-2, minuto 60: Tresoldi. 2-3, minuto 79: Ordóñez (pp). 3-3, minuto 89: Tzolis.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó al entrenador del Club Brujas, Ivan Leko (minuto 55), junto a Vermant (minuto 77), Onyedika (minuto 55) y Vivjerman (minuto 90+5); y por parte del Atlético de Madrid a Pubil (minuto 47) y Baena (minuto 95).

Incidencias: Partido de ida del ‘playoff’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Jan Breydel ante aproximadamente 29.000 espectadores.

Fuente: EFE