Sudamericano Femenino Sub 20: Brasil clasificado al Mundial; Paraguay sigue firme

Brasil, una de las favoritas a ganar el Campeonato Sudamericano, que se celebra en nuestro país, ha demostrado un muy buen nivel y gracias a ello, a dos fechas para el cierre del certamen, logra el primer objetivo, clasificar al Mundial de la categoría, a disputarse este año en el mes de setiembre.

Paraguay sigue en línea

La Albirroja femenina mantiene viva sus chances de obtener uno de los tres cupos restantes al Mundial de Polonia, luego del sufrido empate logrado el domingo frente a Colombia, en un partido donde nuestras chicas estuvieron en ventaja hasta el primer minuto adicional (90+1), cuando llegó la paridad.

La compatriota Pamela Villalba, de tiro penal, al minuto 48’, abrió la cuenta a favor de Paraguay, pero sobre el tramo final del compromiso (90+1’) Isabella Díaz emparejó el tanteador para las cafeteras.

La portera de la Albirroja, Tamara Amarilla, tuvo una actuación sensacional, tapando un penal y otras tantas pelotas de gol que llegaron a su arco.

El entrenador de nuestras chicas, Gustavo Roma, utilizó el siguiente equipo ante las cafeteras: Tamara Amarilla; Erika Figueredo (52’ Jazmín Pintos), Ximena Moreno, Kiara Florentín (73’ Yanina Sosa) y Nayeli Torres; Maite Mussi, Milagros Ortiz, Pamela Villalba (73’ Diana Benítez) y Claudia Martínez; Luz Paiva y Alison Bareiro (59’ Larissa Saldívar).

Con 4 puntos, Paraguay queda tercero luego de la ronda tres del hexagonal, por detrás de Brasil, con 9, y Ecuador, con 7 unidades. El próximo desafío para Paraguay será ante Argentina, el miércoles a las 22:00, nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), en Ypané.

En otro compromiso celebrado el domingo, las selecciones de Venezuela y Ecuador empataron 2-2. La última ronda del campeonato se cumplirá el sábado 28, con horarios y escenarios a confirmar, atendiendo a que se deben jugar en simultáneo los encuentros.