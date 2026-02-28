Juan Escobar, presentado como nuevo jugador del FBC Melgar de Arequipa

La institución de Arequipa, conocida popularmente como el equipo “rojinegro”, dio la bienvenida al zaguero a través de sus plataformas oficiales, destacando su procedencia directa desde Godoy Cruz de la liga argentina. En su presentación, el club resaltó que Escobar llega a la “Ciudad Blanca” para inyectar firmeza, orden y solidez a la última línea, respaldado por un currículum que incluye pasos por el CD Castellón, Cruz Azul, Toluca y el Ciclón de Barrio Obrero.

“¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, JUAN! Defensor paraguayo, proveniente de Godoy Cruz de la Primera División de Argentina. Juan llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca, tras su paso por CD Castellón, Cruz Azul, Toluca y Cerro Porteño y está listo para defender estos colores junto a Arequipa”, fue el posteo en redes sociales del nuevo club del futbolista oriundo de la ciudad de Luque.

(1/2) ¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, JUAN!🔥❤🖤



Defensor paraguayo🇵🇾, proveniente de Godoy Cruz de la Primera División de Argentina.



Juan llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca, tras su paso por CD Castellón, Cruz Azul, Toluca y Cerro Porteño pic.twitter.com/9gHj9BAjMm — FBC Melgar (@MelgarOficial) February 28, 2026

Un factor determinante en esta operación es el reencuentro de Escobar con Juan Reynoso. El estratega peruano ya conoce a la perfección las capacidades del defensor, a quien dirigió durante su exitosa etapa en el Cruz Azul. Bajo el mando de Reynoso, ambos fueron piezas fundamentales en la histórica gesta que permitió a la “Máquina Cementera” romper una prolongada sequía de títulos en el campeonato mexicano, en la temporada 2021, una sintonía profesional que Melgar espera capitalizar ahora en el torneo local.

Esta nueva etapa representa para el futbolista, con pasado en la Albirroja, una oportunidad de oro para recuperar su mejor nivel competitivo. Tras una temporada 2025 especialmente difícil, marcada por el amargo trago del descenso con las filas de Godoy Cruz de Mendoza, Escobar llega a Perú con el firme objetivo de dejar atrás los traspiés recientes y consolidarse nuevamente como un referente defensivo, como lo fue en algunos momentos de su carrera profesional.