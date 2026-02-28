El Bournemouth estira su invicto con empate ante el Sunderland de Omar Alderete

El marcador se abrió a favor de la visita gracias a Eliezer Mayenda, quien no convertía desde la jornada inaugural de la Premier League. El delantero español, internacional sub-21, aprovechó al máximo su regreso a la titularidad tras más de un mes de ausencia al empujar un rebote corto del portero Đorđe Petrović, originado por un remate previo de Habib Diarra. Con este tanto, Mayenda firmó el 0-1 y castigó a un Bournemouth que, pese al golpe inicial, no tardó en reaccionar ante el repliegue estratégico propuesto por el conjunto de Régis Le Bris.

La insistencia del equipo dirigido por Andoni Iraola encontró su recompensa en el minuto 64. Un preciso centro de Marcus Tavernier fue conectado en el segundo poste por el brasileño Evanilson, cuyo cabezazo sentenció el empate definitivo. A partir de ese momento, el partido entró en una fase de vértigo y polémica: el VAR intervino para desestimar una expulsión de Tyler Adams por un pisotón, mientras que un centro de Álex Jiménez estuvo a punto de convertirse en gol en contra tras un desvío defensivo del Sunderland que rozó la tragedia para los visitantes.

A pesar de que Iraola volvió a mostrar su descontento con las decisiones arbitrales desde fuera del campo, su equipo consolida una racha positiva que no conoce caídas desde el pasado 3 de enero ante el Arsenal. Con 39 puntos, el Bournemouth tiene la permanencia prácticamente asegurada en el bolsillo y se sitúa a nueve unidades de los puestos europeos. En la otra vereda, el Sunderland atraviesa un bache preocupante al sumar apenas un punto de los últimos doce posibles, quedando relegado a la undécima posición con 37 unidades y perdiendo terreno en la lucha por la zona alta.