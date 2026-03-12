Cristal jugará Copa Libertadores: clasificó por penales vs. Carabobo

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La Máquina Celeste, que había eliminado a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la Fase 2, sufrió para superar a Carabobo de local: perdía 2-0 en solo 30 minutos, descontó en el segundo tiempo para igualar la serie y ganó por penales en el estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima.

Los peruanos, que habían ganado 1-0 en la ida con el solitario tanto de penal de Yoshimar Yotún, encajaron dos goles en la primera media hora. El venezolano Edson Castillo, a los 4′ y 29′, adelantó a los venezolanos, que no pudieron sostener la ventaja. En la complementaria, a los 50′, Maxloren Castro descontó para el local y con el 2-1, extendió la definición a los penales.

En la tanda, con cinco disparos cada uno, Yotún, Santiago González y Cristiano, quien decretó el triunfo 3-2, anotaron para los incaicos (Irven Avila y Christofer Gonzales erraron sus respectivos tiros), mientras que Maurice Cova (primer remate) y Matías Núnez (cuarto) fueron los únicos en convertir para los caribeños (fallaron Yohandry Orozco, Leonardo Aponte y Franyer Oliveros).

Sporting Cristal, rival de Cerro Porteño o Libertad

Sporting Cristal clasificó al cuadro principal de la Copa Libertadores 2026. Los peruanos, dirigidos por el brasileño Paulo Autuori, componen el Bombo 4 para el sorteo del jueves 19 de marzo (20:00, hora de Paraguay). La Máquina Celeste puede enfrentar a Cerro Porteño y Libertad, que integran el Bombo 2, en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

Carabobo disputará la Copa Sudamericana 2026

Carabobo quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, pero disputará la Copa Sudamericana 2026 con Botafogo y O’Higgins, también procedentes de la Fase 3 (resta DIM o Juventud de las Piedras). Los venezolanos integran el Bombo 4, en el que también está Recoleta FC, y pueden medir a Olimpia en el cuadro principal. El sorteo será el jueves 19 de marzo, a las 20:00.