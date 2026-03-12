Tolima remató y clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores

Deportes Tolima accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 después de remontar la serie y eliminar a O’Higgins de Chile. Los Pijaos, que habían perdido 1-0 en la ida hace una semana, vencieron 2-0 al Capo de la Provincia en la revancha de la Fase 3 y sentenció la clasificación con un global 2-1. Arnaldo Castillo fue titular en el visitante.

Junior Hernández, a los 38 minutos, rompió el cero en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. La llave está igualada y parecía encaminada a la tanda de los penales, pero a tres minutos de cumplir los 90, Juan Pablo Torres anotó el 2-0 y selló el boleto de los cafeteros a la próxima instancia del certamen más importante del continente.

Los goles de Tolima 2-0 O’Higgins

Arnaldo Castillo, a la Copa Sudamericana

El paraguayo Arnaldo Castillo arrancó de titular en O’Higgins, pero no completó el encuentro porque fue reemplazado a los 83 minutos por Thiago Vecino. Los trasandinos quedaron eliminados de la Copa Libertadores 2026, pero disputarán la Copa Sudamericana 2026: componen el Bombo 4, junto a Recoleta FC, y pueden enfrentar a Olimpia. El sorteo es el jueves 19 de marzo (20:00).

Tolima, posible rival de Cerro y Libertad

Deportes Tolima avanzó al cuadro principal de la Copa Libertadores 2026. Los Pijaos acompañan a Barcelona de Cristian Javier Báez y Héctor Villalba y al Sporting Cristal, procedentes de la Fase 3, e integran el Bombo 4. Los colombianos, como los ecuatorianos y peruanos, pueden medir a Cerro Porteño o a Libertad. El sorteo es el jueves 19 de marzo (20:00).