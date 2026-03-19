Palmeiras asalta la cima del Brasileirão con fuerte presencia paraguaya

Además del referente guaraní, el esquema de Abel Ferreira alineó como titular al recientemente nacionalizado paraguayo Maurício Magalhães Prado, quien dejó el campo al minuto 71 para permitir el ingreso de su ahora compatriota Ramón Sosa. Con este triunfo, el conjunto paulista alcanzó los 16 puntos, igualando la línea del São Paulo pero desplazándolo al segundo puesto por una mejor diferencia de goles.

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La victoria se gestó con las anotaciones de Allan y del colombiano Jhon Arias, mientras que el Botafogo recortó distancias a través de Danilo, recientemente convocado por la selección de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia. Para Arias, este grito sagrado significó su estreno goleador tras siete encuentros con la camiseta albiverde, justificando la millonaria inversión realizada por el club tras su brillante paso por el Fluminense.

La derrota hundió al Botafogo en los puestos de descenso, sumando su cuarta caída en apenas cinco presentaciones. El vigente monarca de Brasil y de la Libertadores 2024 quedó estancado en la decimoséptima posición con solo tres puntos, situación que ha disparado la presión sobre la continuidad del estratega argentino Martín Anselmi al frente del equipo carioca.

El liderato del Palmeiras fue posible gracias al tropiezo del São Paulo por 1-0 ante el Atlético Mineiro de Junio Alonso en Belo Horizonte. El destino ha querido que ambos equipos definan el primer puesto el próximo sábado, cuando se midan cara a cara en la octava jornada del torneo. Por su parte, el “Galo” de Minas Gerais logró escapar de la zona roja con su segunda victoria en siete partidos, alcanzando el décimo lugar con 8 unidades tras quitarle el invicto al São Paulo con un gol del chileno Iván Román.

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Más allá del aporte de Arias, la jornada del miércoles tuvo un marcado acento cafetero. Los atacantes John Stiven Mendoza y Kevin Estiben Viveros fueron los artífices de los goles con los que el Athletico Paranaense venció 2-1 al Cruzeiro en Curitiba. El único descuento de la “Raposa” fue obra de otro colombiano, Néiser David Villarreal, consolidando una fecha de alto impacto para los legionarios sudamericanos.

Fuente: EFE