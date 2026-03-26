Turquía o Kosovo, en grupo de Paraguay; Italia da primer paso

Turquía se impuso este jueves en Estambul 1-0 a Rumania en la semifinal de la repesca europea de clasificación para el Mundial de 2026, y se jugará su participación en la Copa del Mundo el próximo martes en Kosovo, que batió 4-3 como visitante a Eslovaquia.

El ganador del Kosovo-Turquía quedará encuadrado en el Grupo D del Mundial junto a Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Turquía no participa en un Mundial desde la edición de 2002, en la que logró un sorprendente tercer puesto. Para lograr su billete al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio) Turquía tendrá que ganar en Kosovo, que nunca ha disputado el torneo, superviviente este jueves en Bratislava.

Italia da el primer paso

Italia resistió los nervios y cumplió la primera misión en la repesca europea del Mundial 2026 al derrotar ayer 2-0 a Irlanda del Norte, en Bérgamo, y se disputará un boleto al torneo norteamericano el martes contra Bosnia-Herzegovina, que se clasificó al vencer en tanda de penales a Gales.

Italia finalmente ganó un partido en la repesca del Mundial. Ahora, la tetracampeona necesita ganar uno más para evitar no clasificarse por tercera vez consecutiva.

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También avanzaron a las finales de los playoffs Suecia, Polonia, Dinamarca y República Checa.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la ronda semifinal de la repesca europea, que reparte 4 plazas para el Mundial.

* Turquía 1-Rumania 0. Gol: 53’ Ferdi Kadioglu (T).

* Eslovaquia 3-Kosovo 4. Goles: 6’ Martin Valjent, 45’ Lukáš Haraslín, 90+4’ David Strelec (E); 21’ Veldin Hodza, 47’ Fisnik Asllani, 60’ Florent Muslija, 72’ Kreshnik Hajrizi (K).

* Italia 2-Irlanda del Norte 0. Goles: 56’ Sandro Tonali, 80’ Moise Kean (Ita). Ast: 23.000.

* Gales 1-Bosnia & Herzegovina 1. Goles: 52’ Daniel James (G); 86’ Edin Dzeko (B&H). En tanda de penales ganó Bosnia 4-2.

* Ucrania 1-Suecia 3. Goles: 6’, 51’ y 73’ Viktor Gyökeres, el tercero de penal (S); 90+1’ Matvii Ponomarenko (U).

* Polonia 2-Albania 1. Goles: 42’ Arbër Hoxha (A); 63’ Robert Lewandowski, 73’ Piotr Zielinski (P).

* Dinamarca 4-Macedonia del Norte 0. Goles: 49’ Mikkel Damsgaard, 58’ y 59’ Gustav Isaksen, 75’ Christian Nørgaard (D).

* República Checa 2-República de Irlanda 2. Goles: 19’ Troy Parrott, de penal, 23’ Matej Kovár, en contra (Irl); 27’ Patrik Schick, de penal, 86’ Ladislav Krejcí (RCh). En tanda de penales, ganaron los checos por 4-3.

El martes 31, las finales

El próximo martes 31 se disputarán las cuatro finales de la repesca europea. Los ganadores de esos cuatro partidos sellarán el boleto al Mundial.

Programa para el martes:

15:45 Kosovo vs. Turquía.

-El ganador jugará en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

15:45 Bosnia & Herzegovina vs. Italia.

-El ganador jugará en el Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

15:45 Suecia vs. Polonia.

-El ganador jugará en el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

15:45 República Checa vs. Dinamarca.

-El ganador jugará en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.