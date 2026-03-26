Video: El gol de Clever Ferreira en la victoria de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán eliminó a Sportivo Barracas y clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El Decano tucumano superó 2-1 al club de la Primera C con un gol de Clever Ferreira. El futbolista paraguayo, que había convertido para el triunfo 1-0 sobre Gimnasia el fin de semana, anotó el tanto de la victoria con un cabezazo a los 88 minutos. El defensor de 23 años registra 2 anotaciones en 6 presentaciones en el año y llegó a las 4 celebraciones con el Gigante del Norte desde 2025.
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