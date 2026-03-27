Argentina venció con lo justo a Mauritania en una noche de estrenos y rotación

Lo mejor del conjunto albiceleste se vio en la primera etapa, con Nicolás Paz erigiéndose como el estandarte de la ofensiva. La apertura del marcador llegó a los 17 minutos, tras un preciso centro atrás de Nahuel Molina que permitió la llegada de Enzo Fernández, quien conectó con categoría para batir la resistencia del portero Mamadou Diop. El local mantuvo la intensidad apoyado en una versión asociativa de Julián Álvarez, más abocado a la generación de juego que a la finalización.

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A los 32 minutos, la jerarquía individual volvió a decir presente: un tiro libre exquisito ejecutado por Nicolás Paz le permitió al actual jugador del Como convertir su primer tanto con la selección mayor y establecer el 2-0 transitorio.

En el inicio del complemento, Lionel Scaloni movió el banco con tres variantes, destacándose el ingreso de Lionel Messi. Sin embargo, la desmedida rotación —ocho cambios por bando— terminó por desvirtuar el trámite del encuentro. En este tramo, Argentina mostró su peor cara y permitió tres llegadas claras de Mauritania que exigieron intervenciones clave de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Ya en tiempo de descuento, precisamente al minuto 94, Jordan Lefort aprovechó una desatención para marcar el 2-1 definitivo. Tras este examen, Argentina cerrará su actividad este martes enfrentando a Zambia, nuevamente en el escenario de La Bombonera.

Ficha técnica:

Argentina (2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina (minuto 68, Agustín Giay), Cristian Romero, Marcos Senesi y Marcos Acuña (minuto 68, Gabriel Rojas); Enzo Fernández (minuto 55, Giuliano Simeone), Alexis Mac Allister (minuto 75, Exequiel Palacios), Nicolas Paz (minuto 61, Lionel Messi), Nicolás González (minuto 46, Rodrigo De Paul); Julián Álvarez (minuto 46, Franco Mastantuono) y Thiago Almada (minuto 75, José Manuel López). Seleccionador: Lionel Scaloni.

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Mauritania (1): Mamadou Diop; Jordan Lefort, Lamine Ba, Aly Abeid (minuto 77, Khadim Diaw) e Ibrahima Keita (minuto 84, Nouh Mohamed El Abd); Maata Magassa (minuto 77, Sidi Yacoub), Oumar Ngom (minuto 77, Moctar El Hacen El Id), Beyatt Lekoueiry (minuto 84, Abdallahi Mahmoud) y Aboubakary Koita (minuto 84, Idrissa Thiam); Djeidi Gassama (minuto 61, Sidi Bouna Amar) y Mamadou Diallo (minuto 46, Pape Ndiaga Yade). Seleccionador: Aritz Lopez Garai.

Goles: 1-0, minuto 17: Enzo Fernández. 2-0, minuto 32: Nicolás Paz. 2-1, minuto 94: Jordan Lefort.

Árbitro: El paraguayo Derlis Fabián López amonestó a Marcos Senesi y Lamine Ba.

Incidencias: Partido amistoso de la fecha FIFA disputado en el estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’, de Buenos Aires.