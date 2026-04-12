Palmeiras se estrella contra un Corinthians con nueve jugadores; Flamengo ya es segundo

Líder sin pólvora

Empatar un derbi como visitante no suele ser mal resultado, aunque el Corinthians-Palmeiras, que terminó en empate a cero, acabó siendo más satisfactorio para el Timão. Ello porque el Corinthians jugó los últimos 20 minutos con nueve jugadores tras las expulsiones de André, en la primera parte, y de Matheuzinho.

Curiosamente, André repitió la expulsión de su compañero Allan hace dos jornadas, cuando se puso las manos en los genitales en dirección a un rival. Avisado por el VAR, el árbitro expulsó al joven jugador corinthiano por gesto obsceno.

El Palmeiras, con los paraguayos Gustavo Gómez, Maurício y Ramón Sosa, pese a encerrar a su rival en el tramo final, no logró marcar y sale con la sensación de haberse dejado dos puntos ante un Corinthians que sumó su octava jornada sin victoria en liga.

“Queríamos salir de aquí con los tres puntos, pero tenemos que valorar nuestra entrega, luchamos del comienzo al fin. El campeonato es largo, falta mucha cosa y vamos a mantener nuestro foco”, dijo el portero del Palmeiras Carlos Miguel tras el partido.

Con el empate, el Verdão llega a los 26 puntos, 6 más que Flamengo, São Paulo, Fluminense y Bahia, que tienen 20. El Corinthians es el primer equipo fuera del descenso, con un punto más que el Cruzeiro.

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Acabó la racha

El Flamengo puso fin este domingo a la gran racha como local de su eterno rival Fluminense, con una victoria por 2-1 en el derbi carioca disputado en el Maracaná. Pedro, formado en el Fluminense, fue el verdugo de su antiguo club, con un gran gol desde fuera del área en el minuto 7 y otro en el inicio de la segunda mitad.

Con los dos goles, Pedro superó a Gabigol y se convirtió en el máximo goleador flamenguista en este siglo, con 163 dianas. El venezolano Jefferson Savarino recortó para el Flu en el tramo final, aunque el Flamengo aguantó la presión local y se llevó los tres puntos.

La derrota pone fin a dos grandes rachas del Fluminense como local. El tricolor carioca llevaba 22 partidos seguidos en casa sin perder, además encajó la primera derrota como local en liga desde la llegada del argentino Luis Zubeldía, que había ganado los 14 partidos dirigidos anteriormente.