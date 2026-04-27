Video: El gol de Blas Armoa a los 29 segundos del clásico

Gimnasia y Esgrima sufrió una humillante goleada 5-1 en el clásico mendocino contra Independiente Rivadavia por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. Los Babosos sorprendieron en el estadio Bautista Gargantini con un tempranero tanto de Blas Armoa: el futbolista paraguayo rompió el cero cuando solo corrían 29 segundos de haber iniciado el juego. El tanto del ex Sportivo Luqueño fue el primero en la temporada en 5 juegos disputados.

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El gol de Blas Armoa a los 29 segundos