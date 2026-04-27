Fútbol Internacional
27 de abril de 2026 - 10:01

Video: El gol de Blas Armoa a los 29 segundos del clásico

El paraguayo Blas Armoa (27), futbolista de Gimnasia, celebra un gol en el partido frente a Independiente Rivadavia por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Bautista Galardini, en Mendoza, Argentina.
El paraguayo Blas Armoa (27), futbolista de Gimnasia, celebra un gol en el partido frente a Independiente Rivadavia por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Bautista Galardini, en Mendoza, Argentina.@SC_ESPN

Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió 5-1 con Independiente Rivadavia en el clásico mendocina. El primer gol del partido fue a los 33 segundos y obra de un Sportivo Luqueño.

Por ABC Color

Gimnasia y Esgrima sufrió una humillante goleada 5-1 en el clásico mendocino contra Independiente Rivadavia por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. Los Babosos sorprendieron en el estadio Bautista Gargantini con un tempranero tanto de Blas Armoa: el futbolista paraguayo rompió el cero cuando solo corrían 29 segundos de haber iniciado el juego. El tanto del ex Sportivo Luqueño fue el primero en la temporada en 5 juegos disputados.

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El gol de Blas Armoa a los 29 segundos