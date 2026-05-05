Diego Simeone, tras la eliminación: “Estamos afuera, felicitar al Arsenal porque compite bien””

El sueño de la final en Budapest se esfumó para el Atlético de Madrid. Tras caer por 1-0 ante el Arsenal en el Emirates Stadium (2-1 en el global), Diego Pablo Simeone compareció ante los micrófonos con un tono sereno pero marcado por la amargura de haberse quedado a las puertas de la gloria. Pese al golpe, el “Cholo” quiso poner en valor el camino recorrido por sus jugadores en esta edición de la máxima competición europea.

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“Hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado”, arrancó el técnico argentino, subrayando la competitividad de un grupo que volvió a estar entre los cuatro mejores del continente.

El lamento por las ocasiones perdidas

Para Simeone, la eliminatoria fue mucho más igualada de lo que dicta el marcador final. El entrenador rojiblanco lamentó no haber podido forzar, al menos, la prórroga, considerando que su equipo acumuló méritos suficientes en ambos encuentros:

“Es una pena porque creo que habíamos hecho méritos ya a la ida como hoy para al menos permitirnos un alargue, que nos podía dar una opción más. En el partido de ida ya tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos, hoy en el segundo tiempo creo que mejoramos, nos metimos más en el partido, jugamos más en campo de ellos”, expresó el argentino.

EL ENOJO DEL CHOLO EN EL FINAL: Simeone, muy caliente en los minutos finales por la falta de balones en la cancha.



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Fiel a su filosofía, el Cholo atribuyó el desenlace a esos intangibles que deciden los duelos de élite: “Y bueno, todos los pequeños detalles que alguna vez vienen a favor nuestro, esta vez no nos tocó tenerlos a favor”.

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Reconocimiento al rival y un dardo al “potencial económico”

Lejos de buscar excusas externas o centrar el foco en la actuación arbitral, Simeone fue elegante en la derrota. “No hay nada que decir, estamos afuera, felicitar al Arsenal porque compite bien”, sentenció, antes de analizar las virtudes del conjunto de Mikel Arteta, sin olvidar la diferencia de recursos entre ambas instituciones:

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“Tiene un equipo y un entrenador que me gusta, que sigue una línea de trabajo coherente, con un potencial económico muy importante que le permite poder competir de esta manera. Felicitaciones y nosotros a seguir con nuestro trabajo”.

Una respuesta que enciende las alarmas

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó al final. Tras el desgaste de una temporada exigente y la frustración de la eliminación, Simeone fue consultado sobre si se siente con fuerzas para volver a intentarlo la próxima campaña. Su respuesta, breve y tajante, dejó un halo de incertidumbre en la afición colchonera: “No, ahora mismo no”.

Con estas palabras, el técnico cierra una participación europea notable, pero abre un interrogante sobre su estado anímico de cara al proyecto del año que viene. El Atlético vuelve a Madrid con la cabeza alta, pero con la sensación de que una era de lucha constante ha vuelto a quedarse a un paso del premio mayor.