Hulk ficha por el Fluminense tras su amarga salida del Atlético Mineiro

El mercado de pases del fútbol brasileño ha saltado por los aires. Solo cuatro días después de confirmarse su salida del Atlético Mineiro, donde alcanzó el estatus de leyenda, Hulk ha sido anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Fluminense. El atacante de 39 años firmó un contrato que lo vincula al club de Río de Janeiro hasta finales de 2027, convirtiéndose en el movimiento más mediático de la temporada en el barrio de Laranjeiras.

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Debido al calendario internacional, el debut de Hulk con la camiseta tricolor tendrá que esperar. Según informó el club en un comunicado, su estreno se producirá una vez se abra la próxima ventana de fichajes, tras el paréntesis que tendrá el campeonato brasileño por la disputa del Mundial de Norteamérica.

Un refuerzo de lujo para Zubeldía

El Fluminense, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, se encuentra en una posición inmejorable para pelear por el título. Actualmente marcha tercero en el Brasileirão con 26 puntos en 14 partidos, acechando de cerca al líder Palmeiras (33) y al vigente campeón Flamengo (27).

VERDE, branco e grená.



Pra abalar as estruturas de todos os cantos do Rio de Janeiro e do Brasil, Hulk é do Fluminense Football Club. #NósTemosOHulk pic.twitter.com/D2o9ZlohXX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026

Con la llegada del ex internacional brasileño, Zubeldía potencia una ofensiva que ya asusta en Sudamérica, sumándose a nombres de peso como John Kennedy y los goleadores argentinos Germán Cano y Rodrigo Castillo.

Adiós entre lágrimas al Atlético Mineiro

La salida de Hulk del Atlético Mineiro no fue una decisión deportiva, sino una necesidad económica. El “Galo”, sumido en una delicada situación financiera, optó por rescindir el contrato de una de las fichas más altas del país. La noticia cayó como un jarro de agua fría en Belo Horizonte, donde Hulk acumuló cifras estratosféricas desde su llegada en 2021: 140 goles y 54 asistencias en 311 partidos.

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En un emotivo video publicado en sus redes sociales, el delantero se despidió de la hinchada que lo vio ganar el Brasileirão, la Copa de Brasil y la Supercopa, además de cinco campeonatos estatales consecutivos: “Nunca me preparé para este momento de despedida, porque en el fondo pensaba que había historias que no tenían fin”.

Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk, do Fluminense.



Vestiu bem, né? #NosTemosOHulk



📸: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/nEs1YVShVE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026

Un palmarés envidiable al servicio del “Flu”

Hulk llega a Río con el ritmo de quien sigue vigente: suma cinco goles y tres asistencias en 26 partidos en lo que va de año. Su trayectoria es una garantía de éxito, con un pasado glorioso en Europa donde conquistó la Europa League con el Oporto y múltiples títulos con el Zenit de San Petersburgo.

Como internacional, el atacante fue pieza clave en la conquista de la Copa Confederaciones 2013 y disputó el Mundial 2014. Ahora, en el tramo final de su carrera, el “Increíble” Hulk buscará seguir haciendo historia en uno de los estadios más icónicos del mundo: el Maracaná.