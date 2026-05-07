Aston Villa aplasta al Nottingham y saca boleto a la final de Estambul

Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para que el gigante de Birmingham regrese al escaparate principal de Europa. Su última final continental data de la mítica temporada 1981-1982, cuando conquistaron la Copa de Europa ante el Bayern Múnich. Ahora, el destino vuelve a poner a un equipo alemán en su camino para revivir la mística de sus años de gloria.

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Tras llegar con la obligación de revertir el resultado de 1-0 registrado en el partido de ida, el Villa mantuvo la calma y la intensidad necesarias para desbordar al rival. El camino hacia la final comenzó a trazarse en la primera mitad, cuando Ollie Watkins rompió el hielo al minuto 36, empatando el global y devolviendo la fe a las gradas de Villa Park.

En el complemento, la presión surtió efecto y el argentino Emiliano Buendía no perdonó desde los doce pasos al minuto 58, poniendo al Villa por delante en la eliminatoria. La sentencia definitiva llevó la firma del gran capitán, John McGinn, quien con un doblete relámpago, en los minutos 77 y 80, liquidó cualquier esperanza del Forest y certificó el pase a la final ante un estadio entregado a sus jugadores.

Cita con la historia en Estambul

El Aston Villa se jugará el título contra el Freiburg, de Alemania, que este mismo jueves eliminó al Sporting Braga, en una eliminatoria de infarto. El duelo definitivo por el trofeo tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía.

Los dirigidos por Emery están a solo un paso de redondear una temporada de ensueño. Con el billete a la próxima Champions League prácticamente asegurado, vía Premier League, el equipo inglés busca ahora coronar su extraordinario presente con un nuevo título internacional para sus vitrinas.

Resumen del partido