Friburgo y una remontada que vale el billete a su primera final europea

En una noche de emociones fuertes, el equipo de la Selva Negra resistió el asedio portugués y ya prepara las maletas para viajar a Estambul, donde se medirá al Aston Villa por la corona de la UEFA Europa League.

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El destino comenzó a sonreírle a los locales apenas al minuto 7. Una tarjeta roja directa para Dorgeles, tras derribar a Jan-Carl Beste cuando se escapaba solo hacia el gol, dejó al Braga herido de muerte y replegado en su propia área. Con un hombre más, el Friburgo se adueñó del balón y no tardó en capitalizar su dominio.

La fortuna también jugó su papel al minuto 19. Tras una carambola invernal en el área lusa, un despeje de Gorby rebotó en la humanidad de Kübler y el balón entró mansamente en la red tras besar el poste. Era el 1-0 que igualaba la serie y desataba la locura en las gradas.

El Braga intentó resistir el temporal, pero su fragilidad defensiva le pasó factura antes de irse a vestuarios. Manzambi aprovechó la pasividad de los centrales portugueses, se perfiló con calma y sacó un derechazo ajustado al poste que ponía el 2-0.

A pesar de que Vitor Gomes estrelló un balón en el palo al borde del descanso, el Friburgo salió al segundo tiempo dispuesto a liquidar. Tras varios avisos de Grifo y Beste, la sentencia llegó mediante el juego aéreo: una falta magistralmente ejecutada por Grifo fue conectada de cabeza por Kübler, quien firmaba su doblete y el 3-0 que parecía definitivo.

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Cuando todo parecía sentenciado, el orgullo del Braga apareció para darle drama a la noche. Al minuto 79, un centro de Joao Moutinho encontró la cabeza de Pau Victor para el 3-1, dejando a los portugueses a solo un gol de forzar la prórroga.

Los minutos finales fueron de puro infarto. El Friburgo, que había dominado a placer, terminó pidiendo la hora ante un Braga volcado al ataque. La figura de Noah Atubolu emergió en el minuto 88 con una intervención providencial que evitó el desastre y aseguró el pasaje a la gran final.

El sueño europeo del Friburgo continúa y el 20 de mayo, ante el Aston Villa, buscarán bordar la primera estrella internacional en su escudo.

Resumen del partido