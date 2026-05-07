Aston Villa vs. Friburgo: ¿Dónde, cuándo y a qué hora se juega la final de la Europa League?

La Europa League 2025-2026 definió hoy a los finalistas: Aston Villa de Inglaterra y Friburgo de Alemania. Los Villanos, en duelo de ingleses, golearon 4-0 al Nottingham Forest y sellaron la clasificación con un global 4-1, mientras que los Buitres vencieron 3-1 al Braga de Portugal y lograron el pase con un total 4-3. La final tiene fecha, horario y estadio.

Lea más: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega la final de Conference League?

Los de Birmingham retornan a la final de un torneo internacional luego de 25 años: en 2001 conquistó la Copa Intertoto de la UEFA. Pero en el historial, es la quinta luego de ganar la Liga de Campeones 1982 y, la Supercopa de Europa 1982 y, haber perdido la Copa Intercontinental ese mismo año. Por su lado, los alemanes disputan un trofeo continental por primera ocasión.

Aston Villa es finalista de la Europa League

Friburgo es finalista de la Europa League

Aston Villa vs. Fribugo: La final de la Europa League

Aston Villa y Friburgo jugarán la final de la Europa League 2025-2026. Ingleses y alemanes disputarán el título del segundo torneo internacional de clubes más importante de la UEFA el miércoles 20 de mayo, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Tüpraş Stadyumu, la casa del Beşiktaş JK, en Estambul, Turquía.

Lea más: Julio Enciso y Racing de Estrasburgo, eliminados y sin final de Conference