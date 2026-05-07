Federico Valverde da su versión: “En ningún momento mi compañero me ha pegado”

En un descargo cargado de autocrítica y frustración por una temporada sin títulos, el “Halcón” no solo explicó el accidente, sino que apuntó contra las filtraciones internas en el club blanco.

La verdad detrás del golpe y el hospital

Valverde fue tajante al desmentir las versiones que hablaban de una pelea a puñetazos. Según el volante, todo fue producto de la tensión acumulada y un infortunio físico en medio de una discusión. “Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

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El uruguayo reconoció que el agotamiento mental y físico de una campaña decepcionante fue el detonante de su reacción: “Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento de corazón porque me duele la situación”.

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"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió" ✍️



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Dardos por las filtraciones: “Alguien corre rápido con el cuento”

Uno de los puntos más polémicos de su comunicado fue la alusión a personas dentro del entorno del club que ventilan los problemas del vestuario, algo que, según él, se magnifica por el presente deportivo del equipo. “En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”.

El dolor de la eliminación y su futuro inmediato

Valverde confesó que su silencio en las últimas semanas se debió al “rencor” y la “bronca” por la eliminación en la Champions League, asegurando que su única prioridad era hablar dentro del campo. Ahora, lamenta profundamente que este incidente médico lo deje fuera de combate. “Me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario”.

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La versión oficial de Federico Valverde

Fuente: Instagram (fedevalverde)