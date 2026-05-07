¿Qué necesitan Julio Enciso y Estrasburgo para avanzar a la final de la Conference League?

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo buscan el pase a la final de la Conference League 2025-2026. El futbolista paraguayo y los Blanquiazules reciben a Rayo Vallecano una semana después de perder 1-0 en el estadio Vallecas durante la ida de las semifinales. El partido de vuelta arranca a las 16:00, hora de Paraguay, en el Stade de la Meinau de Estrasburgo.

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Con la diferencia en el global, Enciso y los franceses están obligados a remontar para soñar con la clasificación a la próxima instancia del certamen continental, el tercero de la UEFA tras la Champions League y la Europa League. Los dirigidos por Gary O’neil deben ganar por dos o más goles de ventaja para evitar el alargue y los penales y clasificar directamente.

Racing y los otros resultados en la vuelta

En caso de triunfar por un solo tanto, Racing de Estrasburgo y Rayo Vallecano disputan la prórroga y en caso de continuar el mismo resultado, hay penales para definir al finalista. Por su lado, un empate o una nueva derrota sentencia la eliminación de Julio Enciso y compañía, que el 22 de abril habían perdido con Niza (0-2) las semifinales de la Copa de Francia.

Racing de Estrasburgo ya remontó una serie

Racing de Estrasburgo ya dio vuelta una desventaja en esta edición de la Conference League. En los cuartos de final, había perdido 2-0 con Mainz 05 en el Mewa Arena, en Maguncia, Alemania. Una semana después, goleó 4-0 en el Stade de la Meinau con un tanto y una asistencia de Julio Enciso. Con el 4-2, accedió a las semifinales.

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