El durísimo castigo de Real Madrid a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Real Madrid sancionó a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después de un par de episodios en los que ambos jugadores fueron a los golpes en el entrenamiento. Los dos futbolistas comparecieron ante un instructor del club por la apertura de expediente disciplinario. Además, fueron duramente multados económicamente.

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“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”, reveló hoy el Merengue en un comunicado, en el que señaló que “los jugadores han mostrado su total arrepentimiento”.

“Los dos mostraron su total arrepentimiento”

“Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, continuó el Madrid.

Valderde y Tchouaméni, multados con 500.000 euros

Por último, señaló que tanto Valverde y Tchouaméni deberán pagar quinientos mil euros cada uno por los hechos de indisciplinas. “Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, finalizó la institución española en el comunicado.

El comunicado de Real Madrid