Lionel Messi sobre las chances de retener el título: “Hay otros favoritos que llegan mejor”

El capitán de la Albiceleste pasó por los micrófonos en una entrevista exclusiva con el “Pollo” Álvarez, donde analizó el presente del equipo nacional. A pesar de la mística de campeón, Leo prefiere mantener los pies sobre la tierra.

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Respecto al estado actual del plantel, el astro destacó la resiliencia del grupo por encima de las individualidades: “Hay muchos chicos que están pasando por lesión o por falta de ritmo, pero la verdad es que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar”, afirmó la estrella del Inter Miami.

Sin embargo, el “10” fue contundente al marcar quiénes llevan la delantera en la previa: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor”.

El “Radar Messi”: ¿Quiénes son los candidatos al trono?

Para el ganador de ocho Balones de Oro, el tablero internacional presenta rivales de altísimo vuelo. Al profundizar en los nombres, Messi no dudó en señalar a los subcampeones del mundo: “Hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel”.

Pero el análisis del capitán no se detuvo en Europa. Pese al presente irregular del clásico rival, el respeto por la “Canarinha” sigue intacto: “Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores como para pelear en todas las competiciones oficiales”, recordó.

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En su lista de protagonistas, Leo también sumó a las potencias tradicionales y una posible sorpresa: “Después, como siempre decimos, están Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal creo que tiene una selección muy competitiva y después siempre aparece alguna sorpresa”.

El hambre de gloria: “No sé perder”

Con 38 años (y a punto de soplar las 39 velas), la gran incógnita sigue siendo su presencia en la cita de 2026. Aunque no confirmó su participación oficial para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, su mentalidad sigue siendo la de aquel joven que debutó en Barcelona.

Messi, quien tiene contrato con las “Garzas” de la MLS hasta diciembre de 2028, dejó claro que su motor es la pasión y una competitividad que a veces roza lo obsesivo: “Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, subrayó con firmeza.

Para cerrar, el ídolo reveló una faceta que explica su éxito inalcanzable, admitiendo que esa sed de victoria se traslada incluso al living de su casa: “Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Muchas veces ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar. Es mi manera de ser. Muchas veces es feo porque no sé perder, también es lo que me llevó a ser quien soy”.

Fuente: AFP