Julio Enciso comanda el triunfo del Estrasburgo ante Brest

Desde el pitazo inicial en el Stade Francis-Le Blé, quedó claro que Julio Enciso no sería un pasajero más en el esquema de Gary O’Neil. Por la vigesimonovena fecha de la Ligue 1, el paraguayo saltó como titular, y se adueñó de los hilos del partido durante los 90 minutos, demostrando que su adaptación al fútbol francés alcanza un nivel de madurez altísimo.

El marcador no tardó en romperse gracias a la visión periférica de la “Joya”. En los primeros compases del encuentro, Enciso frotó la lámpara y filtró un pase milimétrico que rompió las líneas defensivas del Brest. La asistencia previa permitió que Sebastian Nanasi ganara la línea de fondo por izquierda y enviara un centro rasante que el argentino Valentín “Colo” Barco solo tuvo que empujar con el arco a disposición.

¡EL COLO BARCO DE VISTIÓ DE 9 Y ANOTÓ UN GRAN GOL! El argentino coronó una buena acción colectiva de Estrasburgo para anotar su tanto ante Brest en la fecha 29 de la #Ligue1xESPN.



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Si el primer gol tuvo su sello en la gestación, el segundo fue una exhibición de su capacidad para atraer marcas y decidir bajo presión. Enciso recibió el balón en tres cuartos de terreno y comenzó un traslado vertical que fue acumulando rivales a su paso. En el momento justo, soltó un centro elevado quirúrgico para el desmarque de Nanasi, quien con un sutil cabezazo desvió la trayectoria del esférico para mandarlo al fondo de la red.

¡PARAGUAY CONDUCCIÓN! Julio Enciso se armó un jugadón y asistió a Sebastian Nanasi para el gol de Estrasburgo ante Brest en la fecha 29 de la #Ligue1xESPN.



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De esta forma, el elenco Les Bleu et Blanc se pone al día en el campeonato francés, que ya cumplió 33 jornadas. La siguiente será la del cierre, en la que el conjunto de Julio Enciso recibirá al AS Monaco este domingo a las 16:00. Será el broche de oro para una temporada en la que el paraguayo logra cosechar 12 goles y 6 asistencias en 41 presentaciones, repartidas entre Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Conference League.

Cabe destacar que en estos dos últimos certámenes, el caaguaceño lideró a su equipo hasta las semifinales. El atacante llega en un estado de forma excepcional de cara a la Copa del Mundo Estados Unidos/México/Canadá 2026.