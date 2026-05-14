Diego González presentado oficialmente en el Santos Laguna de la Liga MX

El mercado de fichajes en México recupera a una de sus figuras con mayor proyección internacional. El Club Santos Laguna oficializó el retorno del delantero paraguayo Diego González para el Torneo Apertura que iniciará en julio. Aunque su ficha ya pertenecía a los “Guerreros”, su paso a préstamo por el Atlas FC le permitió foguearse y ganar el rodaje necesario para asumir hoy un rol protagónico en el esquema ofensivo de la Comarca.

A sus 23 años, el atacante nacido en Alto Paraná llega con un bagaje importante. Tras acumular 49 partidos y más de 3,300 minutos de acción en la Liga MX con la camiseta rojinegra, el altoparanaense regresa a Torreón como una realidad consolidada que busca ser el factor diferencial en la búsqueda de un nuevo título para la institución.

De Paraguay a La Laguna. ⚔️💪



Experiencia en la Liga MX e internacional, intensidad y talento llegan al mediocampo Guerrero. 🔥



Diego González ya es parte de Santos Laguna. 🇳🇬



¡Bienvenido a tu nueva casa! #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/JMA8SZIuSm — Club Santos (@ClubSantos) May 14, 2026

Formado en la cantera del Club Libertad, decidió romper fronteras temprano, debutando profesionalmente a los 18 años en Panamá con Potros del Este. Su ascenso fue meteórico: pasó por el fútbol peruano con la Universidad San Martín y regresó a México para brillar en la Liga de Expansión con el Celaya FC.

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Su explosión técnica y física no pasó desapercibida en Europa. En 2023, trasn un gran Campeonato Sudamericano Sub 20 con Paraguay, dio el salto soñado al fichar por la S.S. Lazio de Italia, una experiencia que terminó de pulir su perfil táctico antes de su regreso al balompié azteca a principios de 2025, esta vez ya para tener un lugar en la élite del fútbol azteca.

Un nuevo Guerrero llega a la Comarca. 🇳🇬⚔️



Diego González se integra a Santos Laguna para comenzar una nueva etapa en su carrera, respaldado por experiencia reciente en México, Europa y selecciones nacionales de Paraguay. 🇵🇾



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La apuesta de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026

El momento de Diego González es seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Paraguaya liderado por Gustavo Alfaro, quien lo tiene entre los 55 reservados para el Mundial 2026. Su debut con la Selección Mayor en octubre de 2025 ante Japón, en el amistoso de la gira asiática, en la que dejó muy buena sensaciones, que le valieron para seguir siendo tenido en cuenta para el siguiente combo de partidos preparatorios, que fueron ante Estados Unidos y México.