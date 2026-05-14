Alerta Cerro Porteño: Palmeiras goleó con un tanto de Mauricio

Palmeiras clasificó a los octavos de final de la Copa de Brasil 2026. El Verdao de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio derrotó 4-1 al Jacuipense (cuarta categoría) en el estadio Do Café de la ciudad de Londrina por la revancha de los 16avos de final y sentenció la llave con un global 7-1. De los cuatro tantos, uno fue gol paraguayo.

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Mauricio, quien junto a Gómez fue titular, anotó el 1-0 parcial a los 23 minutos del primer tiempo luego de una asistencia de Felipe Anderson. El atacante de la selección de Paraguay, que está en la prelista de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026, convirtió por primera vez en la actual edición del certamen y por cuarta ocasión en el año (1 en la Serie A y 2 en el Paulistao).

Ramón Sosa: del doblete a suplente

El Alviverde, que en la ida había goleado 3-0 con doblete de Ramón Sosa, quien fue suplente y no ingresó en la vuelta, aumentó la diferencia con los tantos de Felipe Anderson a los 24 minutos, Erick Bale a los 37’ y Luighi a los 53’. Sobre el cierre del encuentro, a los 88’, Vicente descontó para el local, que marcha quinto con 7 (a 6 del líder) en el Grupo 10 de la Serie D.

Los goles de Jacuipense 1-1 Palmeiras

Palmeiras, el próximo rival de Cerro Porteño

Palmeiras de los paraguayos es el próximo rival de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón, segundo en la tabla del Grupo F con 7 puntos, visita al vicecampeón de la edición pasada en busca de un triunfo que pueda acercar la clasificación a octavos de final. El partido es el miércoles 20 de mayo, a las 21:30, hora de Paraguay, en el Allianz Parque de Sao Paulo.

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