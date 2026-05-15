Flamengo presiona a Palmeiras en la pelea por el liderato de la liga brasileña

El conjunto carioca se ubica en el segundo lugar de la clasificación, con 30 puntos, cuatro menos que Palmeiras, que perdió la oportunidad de ampliar su ventaja el fin de semana pasado al empatar con el débil Remo 1-1.

Los dirigidos por Lauro Jardim cumplen una sólida campaña en el Campeonato Brasileño, donde acumulan seis jornadas sin perder, de las cuales cinco victorias, sin contar que cuentan con el mejor rendimiento como visitante en el torneo.

Flamengo, sin embargo, ha acusado un duro golpe con su eliminación de la Copa de Brasil a manos del Vitória y tendrá que sacar ánimos para enfrentarse a un Paranaense en la quinta posición y que se hace fuerte en Curitiba.

A eso se suma la ausencia de varias figuras de peso, pues el centrocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el chileno Erick Pulgar continúan en recuperación tras una cirugía en la clavícula y una lesión en el hombro, respectivamente; mientras que el media Lucas Paquetá sigue apartado por molestias musculares en el muslo.

Palmeiras, por su parte, buscará defender el liderato frente a un Cruzeiro fortalecido tras avanzar a octavos de final de la Copa do Brasil.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira intentará apoyarse en su impresionante racha de 21 partidos invicto como local en la liga.

No obstante, también tendrá que disputar el compromiso con varias ausencias importantes.

El delantero Vitor Roque continúa recuperándose de una lesión de tobillo, el lateral uruguayo Joaquín Piquerez sigue fuera por problemas en la rodilla y el centrocampista Allan deberá cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Cruzeiro, en cambio, llega impulsado por una secuencia de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y dos triunfos consecutivos como visitante, aunque intentará romper una larga sequía en São Paulo, donde no derrota al Palmeiras desde 2014.

Otro que buscará mantenerse entre los protagonistas será Fluminense, que apoyado por su fortaleza en el Maracaná, espera imponerse a un São Paulo desestabilizado tras el despido de su entrenador, Roger Machado, esta semana.

Entretanto, Vasco da Gama visitará al Internacional impulsado por su reciente recuperación en la clasificación.

Sábado: Atlético Mineiro-Mirassol, Internacional-Vasco da Gama, Fluminense-São Paulo, Palmeiras-Cruzeiro.

Domingo: Santos-Coritiba, Botafogo-Corinthians, Bahia-Grêmio, Bragantino-Vitória, Chapecoense-Remo y Athletico Paranaense-Flamengo.